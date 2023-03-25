Сборные Чехии и Сербии начали отбор с уверенных побед

Судьба квалификационного матча Евро-24 между сборными Чехии и Польши решилась в неполные стартовые три минуты, когда хозяева результативно завершили парочку атак. Ладислав Крейчи и Томаш Чванчвара обеспечили солидный задел. В середине второго тайма Ян Кухта сделал счет разгромным, а гости ответили только голом престижа - 3:1.

Сборная Сербии не испытала проблем в споре с литовцами (2:0). Меткими ударами болельщиков порадовали Душан Тадич и Душан Влахович.