Сборные Чехии и Сербии начали отбор с уверенных побед

Судьба квалификационного матча Евро-24 между сборными Чехии и Польши решилась в неполные стартовые три минуты, когда хозяева результативно завершили парочку атак. Ладислав Крейчи и Томаш Чванчвара обеспечили солидный задел. В середине второго тайма Ян Кухта сделал счет разгромным, а гости ответили только голом престижа - 3:1.
Сборная Сербии не испытала проблем в споре с литовцами (2:0). Меткими ударами болельщиков порадовали Душан Тадич и Душан Влахович.
Протокол игры
|(1:0) Крейчи Ладислав II1'
|(2:0) Чванчара Томаш3'
|(3:0) Кухта Ян64'
|87'Шиманьски Дамиан (3:1)
Павленка Иржи•Голеш Томаш•Брабец Якуб• 37'Крейчи Ладислав II•Цоуфал Владимир70' (Доудера Давид (70') •Крал Алекс•Соучек Томаш• 22'Журасек Давид89' (Зелены Ярослав (89') •Чванчара Томаш64' (Хитил Моймир (64') •Гложек Адам89' (Черны Вацлав (89') •Кухта Ян70' (Барак Антонин (70')
Щесны Войцех•Кэш Мэтти9' (Гумни Роберт (9') •Беднарек Ян•Кивёр Якуб•Франковски Пшемыслав•Шиманьски Себастьян64' (Залевски Никола (64') •Линетти Кароль76' (Шиманьски Дамиан (76') •Карбовник Михал46' (Скораш Михал (46') •Белик Крыстян46' (Свидерски Кароль (46') •Зелиньски Пётр•Левандовски Роберт
24 марта. Стадион "Фортуна Арена".
Протокол игры
|(1:0) Тадич Душан 16'
|(2:0) Влахович Душан 53'
Милинкович-Савич Ваня • Эракович Страхинья • Гудель Неманья • Павлович Страхиня • Живкович Андрия 80' ( Миленкович Никола ( 80') • Костич Филип • Груйич Марко • Лукич Саша 72' ( Самарджич Лазар ( 72') • Тадич Душан 72' ( Илич Иван ( 72') • Влахович Душан 63' ( Милинкович-Савич Сергей ( 63') • Митрович Александар 80' ( Йовелич Деян ( 80')
Запасные: Младенович Филип • Росич Драган • Райкович Предраг • Машович Эрхан • Неманья Стойич • Радоньич Неманья • Джуричич Филип
Барткус Джюгас • Ласицкас Юстас • Казуколовас Кипрас • Гирдвайнис Эдвинас • Бенета Маркас 86' ( Баравикас Роландас ( 86') • Шимкус Домантас • Черных Фёдор • Гинейтис Гвидас 80' ( Лаукжемис Каролис ( 80') • Голубицкас Паулюс 62' ( Новиковас Арвидас ( 62') • Янкаускас Элигиюс 62' ( Сливка Выкинтас ( 62' ) • 90'Паулаускас Гитис 80' ( Романовский Даниэль ( 80')
Запасные: Климавичюс Линас • Паукште Лукас • Армалас Вилюс • Сиргедас Гратас • Klaudijus Upstas • Зубас Эмилиюс • Сирвис Пиюс
24 марта. Стадион "Райко Митич".
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