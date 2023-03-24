Наставник шотландской сборной останется на своём посту до 2026 года

Шотландская федерация футбола объявила о продлении контракта со Стивом Кларком - наставником национальной команды. Он будет тренировать национальную команду до 2026 года. Стив Кларк, которому 59 лет, тренирует шотландцев с 2019 года, при нем команда сыграла в финальной части Евро-2020.

Известие о продлении контракта подоспело накануне игры с Кипром в субботу, с которой начнется квалификация к очередному чемпионату Европы. Затем последует встреча со сборной Испании, также в группе состоят команды Грузии и Норвегии.

Ранее Стив Кларк руководил такими клубами, как «Килмарнок», «Рединг» и «Вест Бромвич».