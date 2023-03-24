​Роналду раскритиковали за отказ отвечать на вопросы репортёра

На днях Криштиану Роналду выступил перед журналистами на пресс-конференции. Звёздный португальский футболист отказался отвечать на вопрос представителя телеканала CMTV. Об этом было объявлено ещё до начала пресс-конференции представителем Федерации футбола Португалии.
Роналду столкнулся с критикой со стороны Ассоциации спортивных журналистов. Организация выступила с заявлением, в котором осудила решение Криштиану игнорировать репортёра.
«Пресс-конференция открыта для всех журналистов. Каждый должен иметь возможность задать вопрос», - говорится в заявлении.
Напомним, что в четверг сборная Португалии разгромила Лихтенштейн со счётом 4:0.
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