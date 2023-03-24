Гризманн опроверг слухи о недовольстве капитанством Мбаппе

Форвард мадридского «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн высказался насчет информации о том, что он якобы недоволен капитанством Килиана Мбаппе в национальной команде.

Как сообщает Sky Sports, эта новость является неправдивой. Несмотря на то, что Антуан хотел стать капитаном сборной Франции, он поддержал выбор Дидье Дешама в пользу Мбаппе. Между футболистами сохранились хорошие отношения.

Напомним, что предыдущим капитаном команды был Уго Льорис, который объявил о завершении карьеры после чемпионата мира – 2022 в Катаре.

В активе Гризманна 116 матчей и 42 гола за сборную Франции.