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Гризманн опроверг слухи о недовольстве капитанством Мбаппе

24 Марта 2023 • 13:34 Комментировать

Форвард мадридского «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн высказался насчет информации о том, что он якобы недоволен капитанством Килиана Мбаппе в национальной команде.

Как сообщает Sky Sports, эта новость является неправдивой. Несмотря на то, что Антуан хотел стать капитаном сборной Франции, он поддержал выбор Дидье Дешама в пользу Мбаппе. Между футболистами сохранились хорошие отношения.

Напомним, что предыдущим капитаном команды был Уго Льорис, который объявил о завершении карьеры после чемпионата мира – 2022 в Катаре.

В активе Гризманна 116 матчей и 42 гола за сборную Франции.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Антуан Гризманн Килиан Мбаппе
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