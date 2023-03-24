Саутгейт отреагировал на рекордный гол Кейна

Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт поделился мнением о рекордном голе нападающего Гарри Кейна за национальную команду. Во вчерашнем матче против Италии форвард забил 54-й мяч и стал лучшим голеадором в истории «трёх львов», обогнав Уэйна Руни.

«Гарри провел невероятный матч. Он добился рекорда и показал свою душевную мощь. Это очень крутое достижение. Партнеры переживали за него. Это реакция как на его рекорд, так и на то, через что он прошел на чемпионате мира в Катаре», - передает слова Саутгейта пресс-служба УЕФА.

Напомним, что поединок завершился победой сборной Англии со счетом 2:1.