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Мбаппе раскрыл детали разговора с Гризманном

24 Марта 2023 • 10:55 Комментировать

Новоиспеченный капитан сборной Франции Килиан Мбаппе рассказал о беседе с нападающим Антуаном Гризманном. Форвард «Атлетико» был разочарован, что не ему досталась капитанская повязка.

«Мы пообщались, из разговора было понятно, что Антуан разочарован. На его месте я бы отреагировал так же. Гризманн, наверное, самый важный игрок сборной во времена работы Дешама. Если он захочет сказать что-то команде, я сяду и выслушаю его. В раздевалке каждый может выразить свое мнение», - цитирует Килиана RMC Sport.

Напомним, что нового капитана сборной Франции выбрал тренерский штаб во главе с Дидье Дешамом.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Антуан Гризманн Килиан Мбаппе
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