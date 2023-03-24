Мбаппе раскрыл детали разговора с Гризманном

Новоиспеченный капитан сборной Франции Килиан Мбаппе рассказал о беседе с нападающим Антуаном Гризманном. Форвард «Атлетико» был разочарован, что не ему досталась капитанская повязка.

«Мы пообщались, из разговора было понятно, что Антуан разочарован. На его месте я бы отреагировал так же. Гризманн, наверное, самый важный игрок сборной во времена работы Дешама. Если он захочет сказать что-то команде, я сяду и выслушаю его. В раздевалке каждый может выразить свое мнение», - цитирует Килиана RMC Sport.

Напомним, что нового капитана сборной Франции выбрал тренерский штаб во главе с Дидье Дешамом.