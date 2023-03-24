Доннарумма высказался о поражении от Англии

Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма высказался о результате поединка отбора Евро-2024 против национальной команды Англии. «Скуадра адзурра» потерпела поражение на своем поле со счетом 1:2.

«Если дарить целый тайм такому сопернику, как Англия, вас обязательно накажут. Мы смогли собраться во второй половине встречи и доказали, что способны удивлять. Италия хочет добиваться хороших результатов в этом отборочном цикле», - передает слова Джанлуиджи Football-Italia.

Следующий поединок в квалификационном раунде сборная Италии проведет против команды Мальты. Матч состоится в воскресенье, 26 марта.