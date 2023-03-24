Руни отреагировал на рекорд Кейна

Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни, который сейчас работает главным тренером клуба «Ди Си Юнайтед», отреагировал на бомбардирский рекорд Гарри Кейна. 29-летний форвард стал лучшим голеадором в истории «трёх львов», реализовав пенальти в матче с Италией (2:1).

«Мои поздравления Кейну с тем, что он стал лучшим бомбардиром в истории сборной Англии. Знал, что у него на это уйдет не много времени, но не ожидал, что он справится так быстро. Это крутой бомбардир и легенда английского футбола», - оставил сообщение Уэйн в социальных сетях.

Вчерашний гол стал для Кейна 54-м за сборную Англии, он обогнал по этому показателю Руни.