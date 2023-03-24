Роналду забивает за сборную Португалии 20 лет подряд

Звездный португальский нападающий Криштиану Роналду забивает за национальную команду 20 лет подряд, об этом рапортует Squawka Football.

Напомним, что накануне 38-летний бомбардир оформил дубль в матче отборочного цикла чемпионата Европы – 2024 против сборной Лихтенштейна. Португалия отпраздновала итоговую победу со счетом 4:0.

Вчерашний поединок стал для Криштиану 197-м на международном уровне. Теперь португалец является рекордсменом по данному показателю.

На клубном уровне Роналду выступает за «Аль-Наср» из Саудовской Аравии. КриРо является самым высокооплачиваемым игроком мира с окладом в 200 миллионов евро за сезон.