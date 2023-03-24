Диаш рассказал об амбициях сборной Португалии

Защитник сборной Португалии Рубен Диаш высказался касательно разгромной победы над командой Лихтенштейна в матче отборочного раунда чемпионата Европы – 2024. Пиренейцы взяли верх над соперником со счетом 4:0.

«У нас серьезные амбиции. Будем двигаться от матча к матчу. Для нас было важно провести этот спарринг, особенно под руководством нового наставника. Сборная Португалии движется своим путем. Продолжим выполнять свою задачу в воскресенье», - передает слова защитника пресс-служба УЕФА.

Добавим, что в воскресенье, 26 марта, сборная Португалии проведет поединок против национальной команды Люксембурга.