Мартинес оценил игру Роналду против Лихтенштейна

Рулевой сборной Португалии Роберто Мартинес поделился впечатлениями от игры нападающего Криштиану Роналду в матче отборочного цикла чемпионата Европы-2024 против Лихтенштейна. Встреча завершилась победой пиренейцев со счетом 4:0, в активе 38-летнего бомбардира два гола.

«Чтобы выступать за сборную страны, нужно быть преданным своему делу. Стартовал новый отборочный цикл, это очень важный момент. В первом же матче мои подопечные показали свое желание. Роналду? У Криштиану огромный опыт. Он очень сильно предан сборной Португалии», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.

Добавим, что вчерашний матч стал для Роналду 197-м на международном уровне.