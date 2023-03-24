Кейн: «Мой рекорд крайне важен для меня»

Сборная Англии начала свои выступления в очередном квалификационном цикле к чемпионату Европы с успеха в Неаполе, команда Гарета Саутгейта забила сопернику два мяча, один из которых на свой счет записал нападающий лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейн, ставший единоличным рекордсменом сборной по количеству голов в ее составе.

- Это очень важно для меня. Как только мяч попал в сетку, меня захлестнули эмоции. Это невероятный момент, - цитирует послематчевые слова Кейна BBC Sport.

Напомним, что прежним рекордсменом являлся Уэйн Руни, который забил за сборную Англии 53 мяча в ходе своей карьеры.