Сборные Северной Македонии и Северной Ирландии победили «карликов»

В Европе почти не осталось откровенно слабых команд. Этот тезис подтвердила сборная Мальты, которая гостила у Северной Македонии в первом туре квалификации Евро-2024. Островитяне продержались больше часа и лишь затем пропустили удары Эльифа Элмаса и Дарко Чурллинова. В ответ последовала результативная попытка Янника Янкама, но все же 1:2.
Команда Сан-Марино также начала с поражения, но не крупного, хотя матч с Северной Ирландией прошел в одни ворота. Его судьбу решил дубль Диона Чарльза - 2:0.
Протокол игры
|24'Чарльз Дион (0:1)
|55'Чарльз Дион (0:2)
Бенедеттини Элиа•Фаббри Филиппо•Ди Майо Роберто•Росси Данте•Палацци Мирко46' (Чеволи Микеле (46') •Баттистини Мануэль•Голинуччи Алессандро•Капиккьони Лоренцо72' (Баттистини Микаэль (72') •Нанни Никола85' (Витайоли Маттео (85') •Берарди Филиппо60' (Ринальди Данило (60') •Д'Аддарио Алессандро
Пикок-Фаррелл Бэйли•Баллард Дэниэл67' (Мадженнис Джош (67') •Каткарт Крейг•Браун Киарон 43'82' (Прайс Айзек (82') •Брэдли Конор•Льюис Джамал73' (Фергюсон Шейн (73') •Чарльз Ши•Сэвилл Джордж73' (Томпсон Джордан (73') •Макнейр Пэдди•Чарльз Дион•Вашингтон Конор67' (Макгихан Кэмерон (67')
23 марта. Стадион "Олимпийский (Серравалле)" (Серравалле).
Протокол игры
|(1:0) Элмас Эльиф 66'
|(2:0) Чурлинов Дарко 72'
|86' Янкам Янник (2:1)
Димитриевски Столе • Ристовски Стефан • Велкоски Дарко 59' ( Чурлинов Дарко ( 59') • Муслиу Визар • Алиоски Эгзиян 47' 78' ( Ристовски Милан ( 78') • Атанасов Яни • Зайков Джоко 90' ( Ристевски Кирче ( 90') • Элмас Эльиф • Барди Энис • Трайковски Александар 58' ( Несторовски Илья ( 58') • Миовски Боян 60' 78' ( Асковски Стефан ( 78')
Запасные: Бейтулаи Эгзон • 45'Бабунски Давид • Шишковски Дамьян • Алексовски Игор • Элези Агон • Адеми Ариян • Этеми Вален
Бонелло Анри • Апап Фердинандо • Борг Стив • 90'Аттард Кейн • 90'Мбонг Джозеф 67' ( Димеч Шон ( 67') • Гийомье Мэтью • Кристенсен Бьорн 45' 77' ( Корболан Хуан ( 77') • Камензули Райан 77' ( Янкам Янник ( 77') • Теума Тедди 63' 85' ( Пайбер Брэндон ( 85') • Сатариано Александер 84' ( Джонс Джоди ( 84') • Мбонг Пол
Запасные: Мускат Зак • Luke Tabone • Джеймс Браун • Мускат Никки • Формоса Кейн • Нвоко Кирьян • Греч Мэттью
23 марта. Стадион "Тодор Проески".
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