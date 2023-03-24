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Чемпионат Европы по футболу 2024

Сборные Северной Македонии и Северной Ирландии победили «карликов»

24 Марта 2023 • 00:53 Комментировать
Сан-Марино
0:2
Северная Ирландия
окончен

В Европе почти не осталось откровенно слабых команд. Этот тезис подтвердила сборная Мальты, которая гостила у Северной Македонии в первом туре квалификации Евро-2024. Островитяне продержались больше часа и лишь затем пропустили удары Эльифа Элмаса и Дарко Чурллинова. В ответ последовала результативная попытка Янника Янкама, но все же 1:2.

Команда Сан-Марино также начала с поражения, но не крупного, хотя матч с Северной Ирландией прошел в одни ворота. Его судьбу решил дубль Диона Чарльза - 2:0.

Протокол игры  
Сан-Марино0:2Северная Ирландия
  24'Чарльз Дион (0:1)
  55'Чарльз Дион (0:2)
Бенедеттини ЭлиаФаббри ФилиппоДи Майо РобертоРосси ДантеПалацци Мирко 46' (Чеволи Микеле ( 46') Баттистини МануэльГолинуччи АлессандроКапиккьони Лоренцо 72' (Баттистини Микаэль ( 72') Нанни Никола 85' (Витайоли Маттео ( 85') Берарди Филиппо 60' (Ринальди Данило ( 60') Д'Аддарио Алессандро
Запасные: Симончини АлдоSimone FranciosiЧеккароли ЛукаХирш ХосеБенедеттини СимонеЛунадей Лоренцо
Пикок-Фаррелл БэйлиБаллард Дэниэл 67' (Мадженнис Джош ( 67') Каткарт КрейгБраун Киарон  43' 82' (Прайс Айзек ( 82') Брэдли КонорЛьюис Джамал 73' (Фергюсон Шейн ( 73') Чарльз ШиСэвилл Джордж 73' (Томпсон Джордан ( 73') Макнейр ПэддиЧарльз ДионВашингтон Конор 67' (Макгихан Кэмерон ( 67')
Запасные: Госс ШонТэйлор ДейлУайт ГэвинСаутвуд ЛюкХьюм ТрайТоал ЭойнХазард Конор
23 марта. Стадион "Олимпийский (Серравалле)" (Серравалле).
Протокол игры 
Северная Македония2:1Мальта
(1:0) Элмас Эльиф 66'  
(2:0) Чурлинов Дарко 72'  
  86' Янкам Янник (2:1)
Димитриевски Столе  Ристовски Стефан  Велкоски Дарко   59' (Чурлинов Дарко (   59' Муслиу Визар  Алиоски Эгзиян   47'   78' (Ристовски Милан (   78' Атанасов Яни  Зайков Джоко   90' (Ристевски Кирче (   90' Элмас Эльиф  Барди Энис  Трайковски Александар   58' (Несторовски Илья (   58' Миовски Боян   60'   78' (Асковски Стефан (   78')
Запасные: Бейтулаи Эгзон   45'  Бабунски Давид  Шишковски Дамьян  Алексовски Игор  Элези Агон  Адеми Ариян  Этеми Вален
Бонелло Анри  Апап Фердинандо  Борг Стив   90'  Аттард Кейн   90'  Мбонг Джозеф   67' (Димеч Шон (   67' Гийомье Мэтью  Кристенсен Бьорн   45'   77' (Корболан Хуан (   77' Камензули Райан   77' (Янкам Янник (   77' Теума Тедди   63'   85' (Пайбер Брэндон (   85' Сатариано Александер   84' (Джонс Джоди (   84' Мбонг Пол
Запасные: Мускат Зак  Luke Tabone  Джеймс Браун  Мускат Никки  Формоса Кейн  Нвоко Кирьян  Греч Мэттью
 23 марта. Стадион "Тодор Проески".

 

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