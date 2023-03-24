Сборные Северной Македонии и Северной Ирландии победили «карликов»

В Европе почти не осталось откровенно слабых команд. Этот тезис подтвердила сборная Мальты, которая гостила у Северной Македонии в первом туре квалификации Евро-2024. Островитяне продержались больше часа и лишь затем пропустили удары Эльифа Элмаса и Дарко Чурллинова. В ответ последовала результативная попытка Янника Янкама, но все же 1:2.

Команда Сан-Марино также начала с поражения, но не крупного, хотя матч с Северной Ирландией прошел в одни ворота. Его судьбу решил дубль Диона Чарльза - 2:0.