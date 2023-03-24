Кейн стал единоличным рекордсменом по голам за сборную Англии

В своем дебютном матче в рамках квалификации к чемпионату Европы 2024 года сборная Англии играет в Неаполе с итальянцами - своими обидчиками по финалу прошлого чемпионата Европы.

Уже в первом тайме англичане забили дважды, и один из голов записал на свой счет Гарри Кейн, успешно реализовавший пенальти. Это был его 54-й гол в составе сборной Англии и он стал единоличным лидером по этому показателю, опередив Уэйна Руни, у которого 53 гола.

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