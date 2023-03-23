Сборная Казахстана забила первый мяч квалификации Евро, но проиграла Словении

В четверг стартовал новый отбор чемпионата Европы. Первыми на поле вышли сборные Казахстана и Словении. Ян Вороговский с левого фланга доставил мяч к ближней штанге, и Максим Самородов головой метко пробил в ближний угол. Гости отыгрались сразу после выхода из раздевалки, после подачи углового вверху здорово сыграл Давид Брекало. Миха Зайц не реализовал выход один на один с голкипером, но все же словенцы забили снова - после прострела с правого фланга со средней дистанции в падении результативно пробил Жан Випотник - 2:1.