Сборная Казахстана забила первый мяч квалификации Евро, но проиграла Словении

В четверг стартовал новый отбор чемпионата Европы. Первыми на поле вышли сборные Казахстана и Словении. Ян Вороговский с левого фланга доставил мяч к ближней штанге, и Максим Самородов головой метко пробил в ближний угол. Гости отыгрались сразу после выхода из раздевалки, после подачи углового вверху здорово сыграл Давид Брекало. Миха Зайц не реализовал выход один на один с голкипером, но все же словенцы забили снова - после прострела с правого фланга со средней дистанции в падении результативно пробил Жан Випотник - 2:1.
Протокол игры
|(1:0) Самородов Максим24'
|47'Брекало Давид (1:1)
|78'Випотник Жан (1:2)
Шацкий Игорь•Малый Сергей•Марочкин Александр•Быстров Марат 55'79' (Ерланов Темирлан (79') •Габышев Михаил68' (Каиров Багдат (68') •Вороговский Ян•Оразов Рамазан• 66'Тагыберген Асхат•Дарабаев Аслан79' (Бейсебеков Абзал (79') •Самородов Максим62' (Исламхан Бауыржан (62') •Аймбетов Абат62' (Зайнутдинов Бактиёр (62')
Облак Ян•Карничник Зан•Блажич Миха5' (Брекало Давид (5') •Бийол Яка•Балковец Юре46' (Зайц Миха (46') •Стоянович Петар• 45'Гнезда-Черин Адам•Горенц-Станкович Йон•Вербич Беньямин70' (Ловрич Санди (70') •Целар Жан70' (Випотник Жан (70') •Сеско Бенджамин
23 марта. Стадион "Астана-Арена" (Астана).
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