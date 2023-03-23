Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт ответил на вопрос о своём будущем. У Саутгейта спросили, является ли Евро-2024 его последним шансом завоевать с командой трофей.

«Это зависит от того, выиграем ли мы. Когда вы являетесь молодым игроком, не стоит думать, что это твой последний шанс. Нужно думать о том, что у вас будут и другие возможности. Остальные тоже должны так мыслить», - сказал Саутгейт журналистам.

Под руководством Гарета Саутгейта сборная Англии добилась существенного прогресса. Тем не менее, выиграть чемпионат Европы или мира «трём львам» не удавалось. Единственным большим триумфом англичан является победа на мундиале в 1966 году.