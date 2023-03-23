Казахстан - Словения: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1

Сборные Казахстана и Словении проводят квалификационный матч чемпионата Европы.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Казахстан - Словения
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Протокол игры
|(1:0) Самородов Максим24'
|47'Брекало Давид (1:1)
Шацкий Игорь•Малый Сергей•Марочкин Александр•Быстров Марат•Габышев Михаил•Вороговский Ян•Оразов Рамазан•Тагыберген Асхат•Дарабаев Аслан•Самородов Максим•Аймбетов Абат
Облак Ян•Карничник Зан•Блажич Миха5' (Брекало Давид (5') •Бийол Яка•Балковец Юре46' (Зайц Миха (46') •Стоянович Петар• 45'Гнезда-Черин Адам•Горенц-Станкович Йон•Вербич Беньямин•Целар Жан•Сеско Бенджамин
23 марта. Стадион "Астана-Арена" (Астана).
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