​Сборная Нидерландов потеряла пятерых игроков из-за вируса

Сразу пять футболистов сборной Нидерландов покинули расположение команды из-за вирусной инфекции. В этом списке находятся Маттейс де Лигт, Джоуи Веерман, Свет Ботман, Коди Гакпо и Барт Вербрюгген.

Из-за сложившейся ситуации в нидерландскую национальную команду в срочном порядке были вызваны Райан Гравенберх, Кьелл Шерпен и Стефан де Врей.

Сборная Нидерландов в настоящий момент готовится к двум стартовым матчам отбора на чемпионат Европы - 2024. 24 марта команда Рональда Кумана проведёт гостевой поединок против Франции, а 27 марта – домашний поединок против Гибралтара.