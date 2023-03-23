Жиру: «Мбаппе будет хорошим капитаном»

Форвард «Милана» Оливье Жиру прокомментировал решение Дидье Дешама назначить нападающего Килиана Мбаппе новым капитаном сборной Франции.

«Мбаппе будет хорошим капитаном. Килиан будет связующим звеном между старым и новым поколением сборной Франции. Он уже много раз проявлял себя как лидер. Ему нравится такая роль. Хочу пожелать ему удачи и вести команду за собой», - передает слова Оливье портал Goal.com.

Капитанская повязка перешла Мбаппе от Уго Льориса, завершившего карьеру после чемпионата мира – 2022. Килиан провел за сборную Франции 66 поединков, в которых отметился 36 забитыми мячами.