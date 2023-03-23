Тедеско - в топ-3 лучших тренеров мира до 40 лет

Бывший рулевой московского «Спартака» Доменико Телеско, ныне занимающий пост наставника сборной Бельгии, попал в число лучших тренеров до 40 лет по версии журналистов FourFourTwo.

37-летний немецкий специалист занял третье место, уступив лишь Юлиану Нагельсманну («Бавария») и Рубену Амориму («Спортинг»).

Доменико занимал пост главного тренера «Спартака» с 2019 по 2021 год. Под руководством немецкого специалиста «красно-белые» становились серебряными призерами чемпионата России.

С 8 февраля нынешнего года Тедеско возглавляет сборную Бельгии. С ним подписан контракт до середины 2024 года.