Мбаппе уладил конфликт с Гризманном

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе, который был назначен новым капитаном национальной команды, обсудил с форвардом Антуаном Гризманном свою новую роль. Ранее сообщалось, что Антуану не понравилось, что повязка досталась не ему.

Согласно данным RMC Sport, футболисты провели беседу, в ходе которой Мбаппе попытался уладить ситуацию. Он заверил Гризманна, что не станет монополизировать лидерство в сборной. В свою очередь Антуан заявил, что продолжит играть за команду. В отношениях между игроками нет напряженности.

Напомним, что предыдущий капитан сборной Франции Уго Льорис завершил международную карьеру после ЧМ-2022.