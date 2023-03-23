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Мбаппе уладил конфликт с Гризманном

23 Марта 2023 • 11:04 Комментировать

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе, который был назначен новым капитаном национальной команды, обсудил с форвардом Антуаном Гризманном свою новую роль. Ранее сообщалось, что Антуану не понравилось, что повязка досталась не ему.

Согласно данным RMC Sport, футболисты провели беседу, в ходе которой Мбаппе попытался уладить ситуацию. Он заверил Гризманна, что не станет монополизировать лидерство в сборной. В свою очередь Антуан заявил, что продолжит играть за команду. В отношениях между игроками нет напряженности.

Напомним, что предыдущий капитан сборной Франции Уго Льорис завершил международную карьеру после ЧМ-2022.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Антуан Гризманн Килиан Мбаппе
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