Португалия - Лихтенштейн: где смотреть прямую трансляцию онлайн

Сборная Португалии начнёт квалификацию Евро-24 матчем на своём поле против соперников из Лихтенштейна, которые вряд ли могут удивить удачной игрой, даже если получат фору в 1-2 игроков. Всё-таки «европейские бразильцы» невероятно хороши и способны наколотить полную сетку мячей.

В 22:45 начнется показ матча на каналах Okko Sport, Megogo Futbol 2, Arena Premium 3 Serbia, ART Motion Sport 3, Astro SuperSport 3, C More Finland, C More Sport 2 Finland, Cytavision Sports 4, DAZN Deutsch, Diema Sport 2, Digi Sport 3 Romania, Eleven Sports 2 Belgium, L´Équipe LIVE, Nova Sports 2 Hellas, Optus Sport, Polsat Sport Premium 2, Prima Sport RO 2, PrimaPlay, RTP 1 Portugal, Sport TV1 Portugal, SportKlub 10 Croatia, SportKlub 6 Slovenia, Spíler 1 TV Hungary, SuperSport 3 Albania, SuperSport LaLiga, TV2 Play Premium, UEFA.TV, ViaPlay Baltic, ViaPlay Iceland, ViaPlay Sweden, ViaPlay UK Player. Текстовая трансляция состоится на LiveResult.ru.