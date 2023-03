Казахстан - Словения: где смотреть прямую трансляцию онлайн

В четверг стартует квалификация чемпионата Европы 2024 года. Первыми на поле выйдут сборные Казахстана и Словении. Пока сложно судить о форме команд перед началом отбора, но отметим, что у этих команд есть шансы побороться в равном секстете, где, конечно, есть фаворит, Дания, а также аутсайдер - Сан-Марино. Успешный старт может привести к удачной кампании.

Текстовую трансляцию проведёт LiveResult.ru.