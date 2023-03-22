​Пети раскритиковал Гризманна

Бывший игрок сборной Франции Эммануэль Пети раскритиковал Антуана Гризманна. Сообщалось, что Гризманн может уйти из национальной команды из-за недовольства решением сделать капитаном Килиана Мбаппе.

«Я не знаю, почему он разочарован. Он думает, что он самый достойный, потому что он самый старший в составе. Но власть забирают, её не требуют. Вопрос с повязкой должен решаться единогласно и естественно, потому что капитан объединяет всех в раздевалке. Тот факт, что Гризманн усирается, извините за выражение, из-за неполучения повязки, показывает, что ему не нужно давать её», - сказал Пети RMC Sport.

Отметим, что Антуан Гризманн стал вице-капитаном сборной Франции.