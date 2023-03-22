Реакция Роналду на возвращение в сборную Португалии

Сборная Португалии вот-вот начнёт отбор на Евро-2024. В марте команда Роберто Мартинеса сыграет против Лихтенштейна (дома) и Люксембурга (на выезде). По случаю возвращения в ряды национальной команды публикацию в социальных сетях сделал звёздный форвард Криштиану Роналду.

«Очень рад вернуться в сборную и снова представлять Португалию!» - написал 38-летний Роналду под порцией фотографий.

В последний раз Криштиану Роналду играл за сборную Португалии на чемпионате мира в Катаре. Тогда «европейские бразильцы» проиграли Марокко с минимальным счётом 0:1 на стадии четвертьфинала.

​Роналду приобретает подписчиков, Месси – теряет