Конате отреагировал на избрание Мбаппе капитаном сборной Франции

Игрок «Ливерпуля» и сборной Франции Ибраима Конате отреагировал на решение Дидье Дешама назначить нападающего Килиана Мбаппе новым капитаном национальной команды.

«Это решение тренера, и я лично доволен его выбором. Считаю, что Мбаппе заслужил капитанскую повязку. Он отлично выступил на чемпионате мира в Катаре, а также прекрасно проявляет себя в матчах за «ПСЖ». Килиан являет настоящим лидером в обеих командах», - передает слова Конате Eurosport.

Напомним, что предыдущим капитаном сборной Франции был вратарь Уго Льорис. После ЧМ-2022 голкипер принял решение о завершении международной карьеры.