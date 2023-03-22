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Конате отреагировал на избрание Мбаппе капитаном сборной Франции

22 Марта 2023 • 08:58 Комментировать

Игрок «Ливерпуля» и сборной Франции Ибраима Конате отреагировал на решение Дидье Дешама назначить нападающего Килиана Мбаппе новым капитаном национальной команды.

«Это решение тренера, и я лично доволен его выбором. Считаю, что Мбаппе заслужил капитанскую повязку. Он отлично выступил на чемпионате мира в Катаре, а также прекрасно проявляет себя в матчах за «ПСЖ». Килиан являет настоящим лидером в обеих командах», - передает слова Конате Eurosport.

Напомним, что предыдущим капитаном сборной Франции был вратарь Уго Льорис. После ЧМ-2022 голкипер принял решение о завершении международной карьеры.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Килиан Мбаппе Ибраима Конате
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