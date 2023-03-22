Известная сеть супермаркетов стала официальным партнёром чемпионата Европы 2024 года

УЕФА объявил о партнерстве с сетью известных супермаркетов Lidl - сеть станет спонсором будущего чемпионата Европы, до которого осталось, между прочим, лишь пятнадцать месяцев. Магазины Lidl разбросаны в 31 стране мира, абсолютное большинство которых в Европе - в общей сложности это более двенадцати тысяч магазинов.

Чемпионат Европы в 2024 год пройдет с 14 июня по 14 июля, в десяти городах Германии, которая не принимала подобный турнир с 1988 года. Действующим чемпионом Европы является, напомним, итальянская сборная, которая выиграла титул летом 2021 года, обыграв в финале англичан.