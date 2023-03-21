​Мбаппе утверждён в качестве нового капитана сборной Франции

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам подтвердил, что новым капитаном команды стал Килиан Мбаппе.

«Килиан Мбаппе – наш новый капитан, Антуан Гризманн – вице-капитан. Килиан соответствует всем требованиям, чтобы носить повязку. Он является объединяющим элементом как на футбольном поле, так и в раздевалке», - сказал Дешам Telefoot.

Ранее появлялась информация о том, что Антуан Гризманн недоволен решением отдать капитанскую повязку Килиану Мбаппе. Сообщалось, что Гризманн может даже уйти из сборной Франции.

Напомним, что капитаном сборной Франции ранее был Уго Льорис. В январе он объявил о завершении международной карьеры.