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​Мбаппе утверждён в качестве нового капитана сборной Франции

21 Марта 2023 • 18:59 Комментировать

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам подтвердил, что новым капитаном команды стал Килиан Мбаппе.

«Килиан Мбаппе – наш новый капитан, Антуан Гризманн – вице-капитан. Килиан соответствует всем требованиям, чтобы носить повязку. Он является объединяющим элементом как на футбольном поле, так и в раздевалке», - сказал Дешам Telefoot.

Ранее появлялась информация о том, что Антуан Гризманн недоволен решением отдать капитанскую повязку Килиану Мбаппе. Сообщалось, что Гризманн может даже уйти из сборной Франции.

Напомним, что капитаном сборной Франции ранее был Уго Льорис. В январе он объявил о завершении международной карьеры.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Дидье Дешам Антуан Гризманн Килиан Мбаппе
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