Манчини назвал острую проблему в сборной Италии

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини рассказал о проблеме национальной команды. По словам специалиста, «скуадра адзурра» испытывает нехватку нападающих.

«В сборной острая нехватка форвардов. Выбор игроков атаки крайне лимитирован. В ¼ финала нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов выступят сразу три представителя Серии А, но в них наберется от силы 7-8 итальянцев. Вот вам вся истина», - передает слова тренера BBC Sport.

Напомним, что в топ-8 лучших команд Лиги чемпионов попали «Наполи», «Милан» и «Интер».

Сборная Италии ближайший матч проведет против Англии в квалификации Евро-2024. Встреча состоится 23 марта.