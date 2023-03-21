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Манчини назвал острую проблему в сборной Италии

21 Марта 2023 • 12:00 Комментировать (1)

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини рассказал о проблеме национальной команды. По словам специалиста, «скуадра адзурра» испытывает нехватку нападающих.

«В сборной острая нехватка форвардов. Выбор игроков атаки крайне лимитирован. В ¼ финала нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов выступят сразу три представителя Серии А, но в них наберется от силы 7-8 итальянцев. Вот вам вся истина», - передает слова тренера BBC Sport.

Напомним, что в топ-8 лучших команд Лиги чемпионов попали «Наполи», «Милан» и «Интер».

Сборная Италии ближайший матч проведет против Англии в квалификации Евро-2024. Встреча состоится 23 марта.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Роберто Манчини
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Комментарии (1)
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Zenituwka
21 Марта 2023 в 13:12
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