Гризманн может уйти из сборной Франции из-за Мбаппе

Форвард мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн может покинуть сборную Франции, об этом стало известно журналистам Lequipe. 32-летний игрок расстроен уходом из команды Рафаэля Варана и Уго Льориса, которые покинули команду после чемпионата мира – 2022.

Еще одной из причин называется назначение нового капитана сборной. Главный тренер Дидье Дешам отдал повязку нападающему Килиану Мбаппе, несмотря на то, что Гризманн обладает намного большим опытом выступлений за «трёхцветных».

Антуан вызывается в сборную Франции с 2014 года. На его счету 42 забитых мяча в 116 проведенных матчах.