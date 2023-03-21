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Мбаппе получил новый статус в сборной Франции

21 Марта 2023 • 08:28 Комментировать

В сборной Франции выбрали нового капитана команды после ухода из национальной команды вратаря Уго Льориса. Согласно информации Lequipe, капитанская повязка перешла к 24-летнему нападающему «ПСЖ» Килиану Мбаппе. Это решение принял главный тренер «трёхцветных» Дидье Дешам.

Мбаппе дебютирует в новом статусе 24 марта в поединке против Нидерландов. Это будет матч первого тура отборочного цикла чемпионата Европы – 2024.

Килиан начал вызываться в сборную Франции с 2017 года. В составе национальной команды нападающий провел 66 поединков, записав на свой счет 36 забитых мячей.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Килиан Мбаппе
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