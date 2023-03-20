​Дешам рассказал, кто будет основным вратарём сборной Франции

В январе о завершении карьеры в сборной Франции объявил Уго Льорис. На мартовский сбор Дидье Дешам вызвал в команду троих голкиперов – Майка Меньяна, Альфонса Ареола и Бриса Самба. В ходе общения с журналистами Дешам ответил на вопрос, кто будет основным вратарём команды.

«Пост номер один достанется Майку Меньяну. Важно, чтобы на позиции вратаря была иерархия. Но на следующем сборе – в июне – эта иерархия может оказаться иной», - сказал Дешам.

Отметим, что Майк Меньян на клубном уровне выступает за «Милан». Недавно он восстановился после травмы.

Сборная Франции в марте проведёт матчи против Нидерландов (24 числа) и Ирландии (27 числа) в рамках отбора на Евро-2024.