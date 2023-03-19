​Поуп не поедет в сборную Англии, произошла замена

Голкипер «Ньюкасла» Ник Поуп не поедет в расположение сборной Англии на мартовский сбор. Об этом на своих страницах рассказывает The Athletic.

По данным источника, Поуп получил лёгкую травму и будет лечиться. Вместо него в ряды «трёх львов» был вызван Фрейзер Форстер из «Тоттенхэма».

В марте сборная Англии начнёт отборочный цикл на Евро-2024. 23 марта команда Гарета Саутгейта сыграет на выезде против Италии, а 26 марта – примет Украину.

Чемпионат Европы пройдёт летом 2024 года в Германии. Действующим победителем континентального футбольного форума является сборная Италии.