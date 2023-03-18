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​Тренер сборной Хорватии Далич продлил контракт официально

18 Марта 2023 • 15:50 Комментировать

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич продлил контракт с Хорватским футбольным союзом. 56-летний специалист поставил подписи под трудовым соглашением, рассчитанным до 2026 года (вероятно, до завершения следующего чемпионата мира или квалификации к нему).

Предыдущий договор Златко Далича с Хорватским футбольным союзом был рассчитан до конца Евро-2024.

Златко Далич принял сборную Хорватии в октябре 2017 года. С тех пор команда провела 70 матчей, в которых одержала 38 побед при 14 ничьих и 18 поражениях.

На двух последних чемпионатах мира сборная Хорватии под руководством Златко Далича завоёвывала серебро и бронзу.  

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Хорватии Златко Далич
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