Мората - новый капитан испанской сборной

Нападающий мадридского «Атлетико» Альваро Мората станет капитаном сборной Испании - ранее он эпизодически уже выполнял эту роль, но сейчас назначен на нее постоянно вследствие того, что Серхио Бускетс решил прекратить свои выступления за сборную Испании.

Кроме того, на предстоящие матчи со сборными Норвегии и Шотландии не вызван также и Жорди Альба. Также Кастильо де ла Фуэнте, наставник испанской национальной команды, выбрал тех, кто будет заменять в качестве капитанов Морату - это Родри и Дани Карвахаль.

Эти новости из стана чемпионов мира 2010 года сообщает испанское издание AS.