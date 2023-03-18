Роберто Мартинес: «Не смотрю на возраст Роналду»

Новоиспечённый наставник сборной Португалии Роберто Мартинес рассказал, почему вызвал возрастного португальского форварда Криштиану Роналду в команду на грядущие матчи отбора к Евро-2024.

«Я не смотрю на его возраст. Роналду в сборной потому, что он очень целеустремлённый футболист, который может принести в команду опыт», - цитирует Мартинеса журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что команда Португалии вместе с Криштиану Роналду на прошедшем чемпионате мира в Катаре дошла до четвертьфинала, уступив сборной Марокко. На счету Роналду на турнире – всего один гол. Его португалец оформил в ворота сборной Ганы с пенальти в первом туре группового этапа.