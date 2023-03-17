​Роналду вызван в сборную Португалии

Опубликован список игроков, которых Роберто Мартинес вызвал в ряды сборной Португалии на мартовский сбор. Вызов получил и звёздный нападающий Криштиану Роналду, ныне выступающий в Саудовской Аравии за «Аль-Наср».

Также можно отметить вызов в португальскую сборную 40-летнего Пепе. В списке есть и Жоау Фелиш, который в зимнее трансферное окно перебрался из «Атлетико» в «Челси» на правах аренды.

Впереди у сборной Португалии два стартовых матча отбора на чемпионат Европы. 23 марта команда примет Лихтенштейн, а 26 марта – сыграет в гостях у Люксембурга.

Напомним, что Роберто Мартинес возглавил сборную Португалии после чемпионата мира, сменив Фернанду Сантуша.