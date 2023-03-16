Тикнизян получит паспорт Армении по приезде в страну

Пресс-служба сборной Армении прокомментировала процедуру получения гражданства страны игроком столичного «Локомотива» Наиром Тикнизяном.

«C паспортом Армении для Тикнизяна всё хорошо. Он сможет участвовать в грядущих матчах сборной Армении. Игрок получит паспорт Армении по приезде в страну», — приводит информацию из пресс-службы «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Тикнизян является уроженцем Санкт-Петербурга, получившем футбольное образование в академии московского ЦСКА. Ранее стало известно, что защитник вызван на матчи отборочной стадии чемпионата Европы - 2024 против сборной Турции. В нынешнем сезоне Наир Тикнизян провёл 27 матчей в рамках всех турниров, забив один гол при трёх ассистах.