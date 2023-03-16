​Саутгейт объяснил, почему не вызвал Стерлинга и Александер-Арнольда

В четверг был опубликован список игроков, вызванных в сборную Англии на матчи отбора на Евро-2024 против Италии и Украины. В нём не оказалось защитника Трента Александер-Арнольда и вингера Рахима Стерлинга.

Рулевой сборной Англии Гарет Саутгейт объяснил свои решения, о чём в социальных сетях рассказывает журналист Низаар Кинселла. Так, Стерлинг не попал в состав из-за своего физического состояния. Что касается Александер-Арнольда, то он оказался вне списка из-за своей нынешней формы.

Сборная Англии свой первый матч в отборе на Евро-2024 проведёт 23 марта в гостях у Италии.