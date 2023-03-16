​Сборная Англии объявила состав на матчи с Италией и Украиной

В четверг был обнародован состав сборной Англии на стартовые матчи отбора на чемпионат Европы. Тренер Гарет Саутгейт вызвал в ряды «трёх львов» следующих игроков:

Пикфорд, Поуп, Рамсдейл – Чилуэлл, Дайер, Гехи, Рис Джеймс, Магуайр, Шоу, Стоунс, Триппьер, Уокер – Беллингем, Галлахер, Хендерсон, Мэддисон, Райс, Филлипс, Маунт – Фоден, Грилиш, Кейн, Тони, Сака, Рэшфорд.

Как видим, в заявку сборной Англии не попал Рахим Стерлинг.

Первый матч отбора на Евро-2024 сборная Англии проведёт 23 марта – против Италии на выезде. Вторую игру команда Гарета Саутгейта проведёт 26 марта, когда примет Украину.