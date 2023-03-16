Сборная Франции объявила состав на мартовский сбор

Сборная Франции в четверг объявила состав на мартовский сбор. Рулевой «трёхцветных» Дидье Дешам вызвал следующих футболистов:

Ареола, Меньян, Самба – Камавинга, Уэсли Фофана, Тео Эрнандес, Конате, Кунде, Павар, Салиба, Упамекано – Юссуф Фофана, Рабио, Тчуамени, Хефрем Тюрам, Верету – Коман, Диаби, Жиру, Гризманн, Коло-Муани, Мбаппе, Маркус Тюрам.

Сборная Франции в этом месяце проведёт два стартовых матча в отборе на чемпионат Европы 2024 года. 24 марта команда Дидье Дешама примет Нидерланды, а 27 марта – сыграет в гостях у Ирландии.

Отметим, что на последнем чемпионате мира сборная Франции заняла второе место.