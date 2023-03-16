​Хассельбайнк может войти в тренерский штаб сборной Англии

Бывший футболист «Челси» Джимми Флойд Хассельбайнк может войти в тренерский штаб Гарета Саутгейта в сборной Англии. Как сообщает The Atheltic, в настоящий момент 50-летний специалист ведёт переговоры на этот счёт.

Джимми Флойд Хассельбайнк находится без работы с сентября, когда он покинул тренерское кресло в клубе «Бёртон». В штабе сборной Англии Хассельбайнк может заменить Криса Пауэлла. Последний хочет сосредоточиться на работе в академии «Тоттенхэма».

Сборная Англии в марте проведёт матчи отбора на Евро-2024 против Италии (на выезде 23 числа) и Украины (дома 26 числа).