Иранский футбольный журналист, эксперт и радиоведущий Ахмед Али Замтаре в эксклюзивном интервью корреспонденту сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Сергею Беседину высказался по поводу возможного перехода РФС в АФК.

- Есть ли в отдалённом будущем хоть какие-то предпосылки того, что сборную России могут включить в состав АФК?

- Азия – это не только Иран, Афганистан и Таджикистан. Они могут играть с российской сборной ещё хоть по пять матчей в год. Но от этого ничего не поменяется, потому что есть ещё Япония, Австралия, Южная Корея, Китай, Саудовская Аравия, Катар. Нужно знать и понимать их мнение по этому вопросу. Захотят ли они в таком случае играть официальные матчи с Россией?

- Я слышал, что на турнире планируется приглашение, помимо России и членов Футбольной ассоциации Центральной Азии, ещё одной сборной. Для чего это делается и кто бы это мог быть?

- Хотят сделать по регламенту две группы по 4 команды в каждой. Для этого нужно 8 команд, поэтому и пригласят ещё одного участника. Кто это может быть? Если честно, я не думаю, что это будет какая-нибудь топовая сборная даже по меркам Азии. Если кто-то и согласится, то это будет какой-нибудь Бутан, Непал или Монголия.