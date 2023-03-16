​Роналду попадёт в состав сборной Португалии

Нападающий Криштиану Роналду с некоторых пор не выступает в Европе. В конце декабря португалец отправился покорять Саудовскую Аравию, подписав контракт с «Аль-Насром». Переход в экзотический чемпионат не отбил у Роналду желание представлять свою страну на международном уровне. Как сообщает The Athletic, 38-летний форвард должен попасть в состав сборной Португалии на ближайший сбор.

Сборная Португалии в обозримом будущем проведёт два стартовых матча в отборе на Евро-2020. 23 марта «европейские бразильцы» примут Лихтенштейн, а 26 марта – сыграют в гостях у Люксембурга.

Криштиану Роналду забил 118 голов в 196 матчах за сборную Португалии.

Напомним, что после чемпионата мира - 2022 сборную Португалии принял Роберто Мартинес.