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Чемпионат Европы по футболу 2024

​41-летний Ибрагимович – в составе сборной Швеции

15 Марта 2023 • 16:17 Комментировать

Обнародован состав сборной Швеции на ближайшие матчи отбора на чемпионат Европы 2024 года. Как и ожидалось, в списке оказался опытнейший нападающий Златан Ибрагимович. 41-летний футболист недавно восстановился от травмы колена.

Сборная Швеции в марте проведёт отборочные матчи против Бельгии (24 числа) и Азербайджана (27 числа). Оба матча для «трёх корон» будут домашними.

Добавим, что сборная Швеции в отборе на Евро-2024 выступит в одной группе с командами Бельгии, Азербайджана, Австрии и Эстонии. Следующий нонтинентальный футбольный форум будет принимать Германия.

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Евро-Футбол.Ру,
Златан Ибрагимович Сборная Швеции
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