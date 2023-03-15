​41-летний Ибрагимович – в составе сборной Швеции

Обнародован состав сборной Швеции на ближайшие матчи отбора на чемпионат Европы 2024 года. Как и ожидалось, в списке оказался опытнейший нападающий Златан Ибрагимович. 41-летний футболист недавно восстановился от травмы колена.

Сборная Швеции в марте проведёт отборочные матчи против Бельгии (24 числа) и Азербайджана (27 числа). Оба матча для «трёх корон» будут домашними.

Добавим, что сборная Швеции в отборе на Евро-2024 выступит в одной группе с командами Бельгии, Азербайджана, Австрии и Эстонии. Следующий нонтинентальный футбольный форум будет принимать Германия.