В руководстве сборной Швеции подтвердили, что пригласят Ибрагимовича на следующие матчи

Мы уже сообщали о том, что в Швеции по-прежнему рассчитывают на Златана Ибрагимовича в качестве игрока национальной команды. Ранее Златан уже прекращал карьеру в национальной команде, но вскоре вернулся и сейчас история, похоже, повторяется. Об этом заявил наставник шведской команды Янне Андерссон.

- Если он в форме, то может многое дать игрокам в смысле вовлеченности, своего лидерства, даже если не сможет начинать матчи в качестве игрока стартового состава, - цитирует слова Андерссон итальянское новостное агентство ITASportPress.

Сборной Швеции предстоит сыграть в ближайшее время с Бельгией и Азербайджаном.