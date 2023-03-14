Кечинов: Сборная России в Кубке Центральной Азии? Нужно цепляться за любой шанс

Экс-игрок московского «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о возможном участии сборной России в Кубке Центральной Азии (CAFA).

«У нас нет других вариантов. Нужно цепляться за любой шанс. Прекрасная возможность поиграть с командами из Азиатской лиги. В нынешнее время это нормально», — цитирует Кечинова «Чемпионат».

По мнению эксперта, болельщики соскучились по матчам сборной России, поэтому каждый поклонник поддержит команду на турнире.

Первый в истории чемпионат CAFA состоится предстоящим летом с 9 по 21 июня. В турнире примут участие шесть стран из ассоциации Центральной Азии, сборная России и сборная Таиланда или Китая.