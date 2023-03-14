Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Европы по футболу 2024

Баженов: Сборной России нужно играть в Кубке CAFA, отказываться нельзя

14 Марта 2023 • 17:11 Комментировать

Менеджер «Спартака» по игрокам в аренде Никита Баженов высказал мнение о возможном участии сборной России в Кубке CAFA.

«Надо ли играть? А у нас есть выбор? Отказываться ни от каких матчей не надо, нужно играть. Чем матчей в сборной больше, тем лучше. Футбол объединяет, и с удовольствием надо ехать, это нормально и это супер», — приводит слова Баженова «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что сборная России планируют принять участие в чемпионате Центрально-Азиатской ассоциации, которой состоится с 9 по 21 июня в 2023 году. Помимо нашей национальной команды и шести представителей CAFA, в турнире может принять участие Таиланд или Китай.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Сборная России Никита Баженов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
North Lakes United FC
Норт Стар Норт Стар
0
1
Видео
Окончен
Ипсвич Найтс Ипсвич Найтс
Гранж Тайстл Гранж Тайстл
2
4
Видео
14.03.23 в 17:00
Румыния (до 17 лет) (жен) Румыния (до 17 лет) (жен)
Эстония (до 17 лет) (жен) Эстония (до 17 лет) (жен)
Видео
14.03.23 в 17:00
Польша (до 17 лет) (жен) Польша (до 17 лет) (жен)
Чехия (до 17 лет) (жен) Чехия (до 17 лет) (жен)
Видео
14.03.23 в 21:00
Уэльс (до 17 лет) (жен) Уэльс (до 17 лет) (жен)
Швеция (до 17 лет) (жен) Швеция (до 17 лет) (жен)
Видео
14.03.23 в 21:00
Клуб Атлетико Ангелополис
Т'хо Майяс
Видео
14.03.23 в 21:00
Финляндия (до 17 лет) (жен) Финляндия (до 17 лет) (жен)
Нидерланды (до 17 лет) (жен) Нидерланды (до 17 лет) (жен)
Видео
14.03.23 в 22:45
Ньюингтон Ньюингтон
Ардс Ардс
Видео
15.03.23 в 13:00
Норвегия (до 17 лет) (жен) Норвегия (до 17 лет) (жен)
Хорватия (до 17 лет) (жен) Хорватия (до 17 лет) (жен)
Видео
15.03.23 в 13:00
Дания (до 17 лет) (жен) Дания (до 17 лет) (жен)
Беларусь (до 17 лет) (жен) Беларусь (до 17 лет) (жен)
Видео
15.03.23 в 13:30
Albania U17 W
Luxembourg U17 W
Видео
15.03.23 в 15:00
Грузия (до 17 лет) (жен) Грузия (до 17 лет) (жен)
Шотландия (до 17 лет) (жен) Шотландия (до 17 лет) (жен)
Видео
15.03.23 в 16:00
Испания (до 17 лет) (жен) Испания (до 17 лет) (жен)
Сербия (до 17 лет) (жен) Сербия (до 17 лет) (жен)
Видео
15.03.23 в 17:00
Англия (до 17 лет) (жен) Англия (до 17 лет) (жен)
Бельгия (до 17 лет) (жен) Бельгия (до 17 лет) (жен)
Видео
15.03.23 в 19:30
Bossmo/Ytteren
Рана
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 14 Марта
17:33 · Чемпионат Европы 2024
Кечинов: Сборная России в Кубке Центральной Азии? Нужно цепляться за любой шанс
17:11 · Чемпионат Европы 2024
Баженов: Сборной России нужно играть в Кубке CAFA, отказываться нельзя
16:46 · Чемпионат Европы 2024
Орлов: «Сборной России надо где-то играть»
16:20 · Чемпионат Европы 2024
​Холанн вызван в сборную Норвегии
14:56 · Чемпионат Европы 2024
Юран: «Дзюба не вписывается в планы сборной»
13 Марта
22:30 · Бельгия
Миньоле завершил карьеру в сборной Бельгии официально
20:56 · Чемпионат Европы 2024
Кавазашвили: Карпин доказал, что он нормальный специалист, он заслужил трофей
20:30 · Чемпионат Европы 2024
Веденеев: «Принять участие в турнире в Азии — хорошая идея»
18:25 · Чемпионат Европы 2024
Канчельскис — о возможном участии сборной России в Кубке Центральной Азии: «Мы должны играть»
17:22 · Чемпионат Европы 2024
Сборная России будет одним из фаворитов Кубка CAFA, считает Гладилин
17:04 · Чемпионат Европы 2024
Ещенко высказался о возможном участии сборной России в Кубке Центральной Азии
15:34 · Чемпионат Европы 2024
​Гюндогана не вызовут в сборную Германии в марте – известна причина
00:43 · Чемпионат Европы 2024
В сборной Франции определились с главными кандидатами на роль нового капитана
10 Марта
09:49 · Чемпионат Европы 2024
Итальянская сборная начнёт отборочный цикл Евро-2024 в особых футболках в память о Виалли
09 Марта
14:27 · Чемпионат Европы 2024
В пресс-службе сборной Армении рассказали о получении паспорта для Тикнизяна
Все новости