Баженов: Сборной России нужно играть в Кубке CAFA, отказываться нельзя

Менеджер «Спартака» по игрокам в аренде Никита Баженов высказал мнение о возможном участии сборной России в Кубке CAFA.

«Надо ли играть? А у нас есть выбор? Отказываться ни от каких матчей не надо, нужно играть. Чем матчей в сборной больше, тем лучше. Футбол объединяет, и с удовольствием надо ехать, это нормально и это супер», — приводит слова Баженова «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что сборная России планируют принять участие в чемпионате Центрально-Азиатской ассоциации, которой состоится с 9 по 21 июня в 2023 году. Помимо нашей национальной команды и шести представителей CAFA, в турнире может принять участие Таиланд или Китай.