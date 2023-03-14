Орлов: «Сборной России надо где-то играть»

Известный комментатор Геннадий Орлов отреагировал на возможное участие сборной России в Кубке Центральной Азии (CAFA).

«Будет турнир, ну и хорошо, хоть какое-то соревнование. Сборной России ведь надо где-то играть. Этот турнир — официальный, ФИФА его будет учитывать. Сборной России нужно подниматься в рейтинге ФИФА», — цитирует Орлова Sport24.

Ранее сообщалось, что национальная команда примет участие в первом чемпионате CAFA, который пройдет с 9 по 21 июня 2023 года. В турнире примут участие шесть сборных. Матчи Кубка пройдут в Ташкенте и Бишкеке. Помимо сборной России, CAFA планирует пригласить сборную Таиланда.