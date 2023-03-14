​Холанн вызван в сборную Норвегии

Сборная Норвегии объявила состав, вызванный на стартовые матчи отбора на чемпионат Европы – 2024. В списке можно заметить звёздного форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна. Также вызов в национальную команду получил капитан лондонского «Арсенала» Мартин Эдегор.

В марте сборная Норвегии проведёт отборочные матчи против Испании (25 числа) и Грузии (28 числа). Оба матча для норвежской национальной команды будут гостевыми.

В отборе на Евро-2024 сборная Норвегии выступит в одной группе с Испанией, Грузией, Кипром и Шотландией.

Отметим, что чемпионат Европы в 2024 году пройдёт в Германии.