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Чемпионат Европы по футболу 2024

​Холанн вызван в сборную Норвегии

14 Марта 2023 • 16:20 Комментировать

Сборная Норвегии объявила состав, вызванный на стартовые матчи отбора на чемпионат Европы – 2024. В списке можно заметить звёздного форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна. Также вызов в национальную команду получил капитан лондонского «Арсенала» Мартин Эдегор.

В марте сборная Норвегии проведёт отборочные матчи против Испании (25 числа) и Грузии (28 числа). Оба матча для норвежской национальной команды будут гостевыми.

В отборе на Евро-2024 сборная Норвегии выступит в одной группе с Испанией, Грузией, Кипром и Шотландией.

Отметим, что чемпионат Европы в 2024 году пройдёт в Германии.  

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Норвегии Мартин Эдегор Эрлинг Холанн
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